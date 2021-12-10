Конкурс проводился под названием «Пряничная дипломатия».
Сотрудники посольства Украины решили представить на нем замок Ласточкино гнездо, который является одним из символов Южного берега Крыма.
«Поздравляем посольство Украины в Вашингтоне с победой в конкурсе имбирных пряников Офиса зарубежных представительств Государственного департамента США с их невероятным Ласточкиным гнездом, неоготическим замком в Украине. Хороших праздников, и Крым — это Украина», — говорится в сообщении.
Ранее свои притязания на Крым Украина выразила, добавив элемент с традиционной для полуострова вышивкой в костюм представительницы Украины на конкурсе «Мисс Вселенная», а также выложив карту с Крымом из колбасной нарезки.
Крым стал российским регионом по итогам референдума в 2014 году. Киев настаивает, что полуостров украинский, и требует «вернуть» его.
Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.