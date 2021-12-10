Сотрудники посольства Украины в США слепили из имбирных пряников знаменитый замок в Крыму и выиграли с ним конкурс. С этим достижением их поздравило посольство США на Украине 10 декабря в Twitter

Что приготовил Крым для туристов на Новый год в разгар ограничений © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Сотрудники посольства Украины решили представить на нем замок Ласточкино гнездо, который является одним из символов Южного берега Крыма.

«Поздравляем посольство Украины в Вашингтоне с победой в конкурсе имбирных пряников Офиса зарубежных представительств Государственного департамента США с их невероятным Ласточкиным гнездом, неоготическим замком в Украине. Хороших праздников, и Крым — это Украина», — говорится в сообщении.

Ранее свои притязания на Крым Украина выразила, добавив элемент с традиционной для полуострова вышивкой в костюм представительницы Украины на конкурсе «Мисс Вселенная», а также выложив карту с Крымом из колбасной нарезки.

Крым стал российским регионом по итогам референдума в 2014 году. Киев настаивает, что полуостров украинский, и требует «вернуть» его.

Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.