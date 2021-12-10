«"Донбасс" имеет полное право плавать в этих водах. Ложные обвинения России являются частью ее продолжающейся кампании по отвлечению внимания от ее последних агрессивных, провокационных действий», — говорится в заявлении посольства.
В посольстве США назвали ограничения на проход судов в Керченском проливе и Азовском море «еще одним актом агрессии против Украины».
Накануне, 9 декабря, во время переговоров президентов США и Украины корабль «Донбасс» ВМС Украины приблизился к входу в Керченский пролив. При этом судно не подало заявку на вход в пролив и не выполняло требования изменить курс.
В Кремле действия корабля ВМС Украины расценили как провокацию. Москва подчеркнула, что подобные провокации могут привести к серьезным последствиям.