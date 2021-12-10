Посольство США в Киеве 10 декабря в Twitter прокомментировало инцидент с попыткой захода корабля ВМС Украины в Керченский пролив

«"Донбасс" имеет полное право плавать в этих водах. Ложные обвинения России являются частью ее продолжающейся кампании по отвлечению внимания от ее последних агрессивных, провокационных действий», — говорится в заявлении посольства.

«Хитрый» план Зеленского. Почему к Керченскому мосту послали старый «Донбасс» © commons.wikimedia.org, George Chernilevsky

Накануне, 9 декабря, во время переговоров президентов США и Украины корабль «Донбасс» ВМС Украины приблизился к входу в Керченский пролив. При этом судно не подало заявку на вход в пролив и не выполняло требования изменить курс.

В Кремле действия корабля ВМС Украины расценили как провокацию. Москва подчеркнула, что подобные провокации могут привести к серьезным последствиям.