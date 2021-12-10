«В ответ на обращение член научно-консультативного совета при Верховном Суде Олег Ильницкий отметил, что санкции к украинским гражданам можно применять только в случае, если они принимают участие в террористической деятельности. И ТОЛЬКО если уже есть вступивший в законную силу приговор суда по террористической деятельности», — отметил Спиридонов.
В ответе правоведов подчеркивается, что во всех других случаях санкции против граждан Украины незаконны, при этом ни одного решения суда, на котором бы основывался СНБО, вводя против граждан санкции, нет.
«Таким образом, у Верховного суда есть все основания отменить санкции против украинских граждан, наштампованные СНБО», — указал Спиридонов.
Ранее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины вынес решение о санкциях против лиц, причастных к организации и проведению голосования на выборах в Госдуму РФ в Крыму и в Донецкой и Луганской областях. С 2014 года на Украине по статье «государственная измена» было начато 1600 дел, в их рамках 400 человек было объявлено в розыск.