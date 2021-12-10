Эксперты научно-консультативного совета при Верховном Суде Украины считают незаконными санкции СНБО против граждан Украины. Об этом сообщил политический эксперт Николай Спиридонов 10 декабря в Facebook

«В ответ на обращение член научно-консультативного совета при Верховном Суде Олег Ильницкий отметил, что санкции к украинским гражданам можно применять только в случае, если они принимают участие в террористической деятельности. И ТОЛЬКО если уже есть вступивший в законную силу приговор суда по террористической деятельности», — отметил Спиридонов.

Министр финансов Украины констатировал «бессилие» санкций СНБО © Facebook, Олексій Данілов

«Таким образом, у Верховного суда есть все основания отменить санкции против украинских граждан, наштампованные СНБО», — указал Спиридонов.

Ранее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины вынес решение о санкциях против лиц, причастных к организации и проведению голосования на выборах в Госдуму РФ в Крыму и в Донецкой и Луганской областях. С 2014 года на Украине по статье «государственная измена» было начато 1600 дел, в их рамках 400 человек было объявлено в розыск.