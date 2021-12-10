Организация украинского националиста Евгения Карася С14* проводит протестную акцию возле посольства Германии. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Pavlovsky News в YouTube

«Северный поток — 2»: новых санкций США не будет, а канцлеры ФРГ считают газопровод соответствующим интересам Германии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Ангеле Меркель за газопровод "Северный поток-2 и за поддержку "леворадикальных террористов и наркоторговлю в "германском" клубе К41 в Киеве"».

«Мы обращаемся в том числе к немецкому правительству, чтобы они приняли меры по локализации геополитических убытков, которые устроил Евросоюз из-за необдуманной политики Ангелы Меркель», — сказал Карась.

Он заявил, что националисты недовольны решением государств Евросоюза, в частности Германии, «не ссориться с США и московским режимом», невзирая на интересы Украины.

Ранее власти США отказались от новых санкций против газопровода «Северный поток-2». В ФРГ процедуру сертификации газопровода приостановили, для разрешения на запуск оператору Nord Stream 2 AG необходимо зарегистрировать в Германии дочернюю управляющую компанию.

На Украине призывают Газпром и ЕС продолжать пользоваться транзитом газа по украинской ГТС.

* Деятельность организации запрещена в РФ