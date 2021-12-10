Националисты собрались, чтобы «передать "спасибо" экс-канцлеру Ангеле Меркель за газопровод "Северный поток-2 и за поддержку "леворадикальных террористов и наркоторговлю в "германском" клубе К41 в Киеве"».
«Мы обращаемся в том числе к немецкому правительству, чтобы они приняли меры по локализации геополитических убытков, которые устроил Евросоюз из-за необдуманной политики Ангелы Меркель», — сказал Карась.
Он заявил, что националисты недовольны решением государств Евросоюза, в частности Германии, «не ссориться с США и московским режимом», невзирая на интересы Украины.
Ранее власти США отказались от новых санкций против газопровода «Северный поток-2». В ФРГ процедуру сертификации газопровода приостановили, для разрешения на запуск оператору Nord Stream 2 AG необходимо зарегистрировать в Германии дочернюю управляющую компанию.
На Украине призывают Газпром и ЕС продолжать пользоваться транзитом газа по украинской ГТС.
* Деятельность организации запрещена в РФ