Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудить вопросы, касающиеся Донбасса и «Северного потока-2» на полях «Восточного партнерства» 15 декабря. Об этом 10 декабря сообщается на сайте Офиса президента Украины

Отмечается, что президенты обсудили ситуацию по вопросам безопасности вокруг Украины, а также необходимость возобновления эффективной работы Трехсторонней контактной группы. Также лидеры обсуждали тему европейской энергетической безопасности и готовность французской стороны всячески поддерживать Украину. Украина поблагодарила Россию за Донбасс, а Меркель и Макрон мешают Зеленскому © пресс-служба президента Украины

«Лидеры договорились продолжить обсуждение указанных вопросов во время встречи в Брюсселе 15 декабря этого года», — говорится в сообщении.

Ранее Макрон отметил важность продолжения переговоров по Донбассу в формате «нормандской четверки» и отметил возможность рассмотрения новых инициатив