Отмечается, что президенты обсудили ситуацию по вопросам безопасности вокруг Украины, а также необходимость возобновления эффективной работы Трехсторонней контактной группы. Также лидеры обсуждали тему европейской энергетической безопасности и готовность французской стороны всячески поддерживать Украину.
«Лидеры договорились продолжить обсуждение указанных вопросов во время встречи в Брюсселе 15 декабря этого года», — говорится в сообщении.
Ранее Макрон отметил важность продолжения переговоров по Донбассу в формате «нормандской четверки» и отметил возможность рассмотрения новых инициатив