Президент Франции Эммануэль Макрон отметил важность продолжения переговоров по Донбассу в формате «нормандской четверки». Об этом 10 декабря он заявил во время пресс-конференции с новым канцлером Германии Олафом Шольцем, которую транслировал Елисейский дворец в Twitter

«Я говорил сегодня утром с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы рассмотрим этот вопрос на следующей неделе на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе в среду. Мы будем иметь возможность обсудить, принять новые инициативы. Но нормандский формат сохраняет свою актуальность», — сказал Макрон.

Украина поблагодарила Россию за Донбасс, а Меркель и Макрон мешают Зеленскому © пресс-служба президента Украины

Первого декабря во время своего ежегодного послания к Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ведения прямых переговоров между Украиной и Россией относительно прекращения войны в Донбассе. По его словам, западные партнеры Украины полностью признают и поддерживают его позицию.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для Украины приоритетен не формат переговоров по Донбассу, а достигнутый результат.