«Я говорил сегодня утром с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы рассмотрим этот вопрос на следующей неделе на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе в среду. Мы будем иметь возможность обсудить, принять новые инициативы. Но нормандский формат сохраняет свою актуальность», — сказал Макрон.
Ранее Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с Макроном стороны обсудили ряд тем, в том числе, вопрос диверсификации источников энергоносителей.
Первого декабря во время своего ежегодного послания к Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ведения прямых переговоров между Украиной и Россией относительно прекращения войны в Донбассе. По его словам, западные партнеры Украины полностью признают и поддерживают его позицию.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для Украины приоритетен не формат переговоров по Донбассу, а достигнутый результат.