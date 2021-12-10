В сети 9 декабря был обнародован официальный трейлер нового фильма американского режиссер Гая Ричи «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Судя по видео, действие картины будет происходить, в том числе, и вокруг украинской мафии

Наши люди в Голливуде: 12 кинозвёзд с украинскими корнями © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Примечательно, что одними из злодеев, судя по всему, станет некая украинская банда.

«Кто бы не снабжал Грэга, вчера он был среди нас, — говорит один из персонажей фильма. — Украинцы», — отвечает на это герой Стэйтема.

Далее он говорит, что будет внедряться в банду украинцев, на что ему советуют сначала сводить их в кино.

Примечательно, что Стэйтем уже не в первый раз пересекается в своих киноработах с Украиной. В фильме «Перевозчик 3» 2008 года он спасает от злоумышленников дочь украинского министра и с приключениями доставляет ее с территории Европы в Одессу.