Стэйтем сыграл роль суперагента Орсуна Форчуна (Фортуна), который должен спасти человечество от смертельного оружия, остановив его продажу и распространение. По сюжету, делать это он будет совместно с голливудским актером, который обеспечит агенту необходимое прикрытие.
Примечательно, что одними из злодеев, судя по всему, станет некая украинская банда.
«Кто бы не снабжал Грэга, вчера он был среди нас, — говорит один из персонажей фильма. — Украинцы», — отвечает на это герой Стэйтема.
Далее он говорит, что будет внедряться в банду украинцев, на что ему советуют сначала сводить их в кино.
Примечательно, что Стэйтем уже не в первый раз пересекается в своих киноработах с Украиной. В фильме «Перевозчик 3» 2008 года он спасает от злоумышленников дочь украинского министра и с приключениями доставляет ее с территории Европы в Одессу.