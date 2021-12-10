Депутаты Львовского областного совета приняли постановление об обращении к Верховной Раде и президенту Владимиру Зеленскому о переименовании России в Московию, считая процедуру восстановлением исторической справедливости. Об этом 10 декабря сообщает «Страна»

«Перед голосованием один из депутатов назвал документ "фундаментальным", после чего в зале раздался смех. Однако позже голоса за постановление все же собрали. Теперь документ направят Зеленскому и в парламент», — говорится в сообщении.

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Также со ссылкой на источники во Львовском облсовете издание сообщило, что партия «Самопомощь» мэра Андрея Садового, таким образом, решила реабилитироваться в глазах избирателей, поскольку на одном из прошлых заседаний не голосовала за обращение о расследовании офшоров Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 октября в интервью телеканалу ICTV рассказал, как получал деньги от бизнесмена Игоря Коломойского через офшоры за продукцию студии «Квартал 95», когда еще не был главой государства. Он отметил, что ему было невыгодно, когда плата производилась через офшоры, поскольку ему приходилось платить налоги для того, чтобы использовать их на Украине.