Демченко сказал, что материалы по делу в связи с тайным пересечением Михаилом Саакашвили границы направлены соответствующему органу досудебного расследования, которым открыто уголовное производство по данному факту.
«По результатам расследования ряд должностных лиц из вышеуказанных подразделений и органов ГПСУ привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщил представитель Госпогранслужбы Украины.
При этом в Госпогранслужбе не уточнили, как именно наказали пограничников (речь может идти о понижении в звании или должности или о выговоре) и установлен ли факт незаконного пересечения границы Саакашвили.
Ранее прокурор Грузии заявил, что при пересечении границы Саакашвили помогал чиновник из прежней администрации Украины.