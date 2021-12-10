Из-за незаконного пересечения государственной границы Украины Михаилом Саакашвили администрация Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) провела служебное расследование, сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде» 10 декабря

За что судят Саакашвили. Пять уголовных дел скандального политика © REUTERS, /Irakli Gedenidze/Pool Михаилом Саакашвили границы направлены соответствующему органу досудебного расследования, которым открыто уголовное производство по данному факту.

«По результатам расследования ряд должностных лиц из вышеуказанных подразделений и органов ГПСУ привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщил представитель Госпогранслужбы Украины.

При этом в Госпогранслужбе не уточнили, как именно наказали пограничников (речь может идти о понижении в звании или должности или о выговоре) и установлен ли факт незаконного пересечения границы Саакашвили.

Ранее прокурор Грузии заявил, что при пересечении границы Саакашвили помогал чиновник из прежней администрации Украины.