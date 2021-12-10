Недовольные цензурой в СМИ и проявлениями диктатуры со стороны президента Украины Владимира Зеленского пришли с митингом к Верховной Раде в Киеве. Об этом 10 декабря сообщает Telegram-канал PavlovskyNews

Отмечается, что возле парламента собралось несколько сотен человек, которые обвиняют президента в узурпации власти. После скандала: Зеленский присвоил Покладу звание Героя Украины © day.kyiv.ua

«В руках с плакатами на английском языке они просят лидеров европейских государств и международных организаций "обратить внимание на весь этот беспредел". Также собравшиеся под Радой люди держат государственные флаги», — говорится в сообщении.

На обнародованных фото люди держат плакаты с лозунгами исключительно на английском языке. Большие плакаты содержат призывы SOS и SAVE (просьба о спасении).

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил за введение изменений в конституцию страны, чтобы из парламентско-президентской, сделать Украину «жесткой президентской республикой».

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко назвал его заявление попыткой узурпации власти.

Также лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что на Украине нарушено распределение власти из-за сосредоточения президентом Зеленским власти в своих руках с помощью главы своего офиса Андрея Ермака.