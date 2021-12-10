Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель выложила в Instagram фото, на котором ее обнимает мужчина, однако его лица не видно. В эфире YouTube-канала «Обозреватель» 9 декабря Мендель поделилась подробностями

На фото Юлия Мендель в белом платье, с плеча у нее спадает строгий пиджак. Ее обнимает мужчина в белой рубашке — на снимке можно рассмотреть только его руку.

«Мы тут фотосессию устроили…», — подписала она снимок.

«То рука Кремля?», «Ну очень сексуально», «Знакомая рука», «Красивая! Не то что сейчас пресс-секретарь!», «Какой смысл прятать лицо владельца руки?», «Юля, ну рука слева, прости… при всём уважении!» — заволновались подписчики Мендель.

Затем в интервью экс-пресс-секретарь Зеленского заинтриговала еще больше, заявив, что человек с ней на фото — публичная персона.

«У меня есть личная жизнь. Было смешно читать, что это "рука Кремля", "рука Ахметова". Чья рука? Это в определенной мере публичная личность. Любимый!» — рассказала Мендель.

Она пообещала показать своего возлюбленного полностью в течение ближайших нескольких месяцев.

Ранее стало известно, что Мендель решила работать на телеканале Рината Ахметова «Украина 24» ведущей проекта «Реальная политика».