Шведская национальная оперативная группа по поиску особо опасных преступников задержала трех украинцев, которые по предварительным данным прибыли в страну для заказного убийства местного криминального авторитета, имя которого не разглашается. Об этом на днях сообщило местное издание Aftonbladet

Из ветеранов — в киллеры. Эксперты о том, чем бойцы АТО опасны Украине © AFP, Sergei SUPINSKY

В СМИ было обнародовано видео их задержания на заправочной станции в городе Норртелье. Районный суд города постановил заключить их под стражу на время расследования.

Отмечается, что Национальное оперативное управление полиции (Noa) располагала информацией о подготовке покушения еще до того, как украинцы прибыли в страну. В аэропорту за ними сразу была установлена слежка. Сообщается, что местная полиция рассматривает вариант их депортации на Украину.