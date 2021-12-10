Отмечается, что подозреваемых 40 и 30 лет задержали 5 декабря. Свою вину в подготовке покушения они не признают. Один из них продолжительное время жил в Стокгольме, другие якобы прилетели из Киева. Все трое имеют военное прошлое.
В СМИ было обнародовано видео их задержания на заправочной станции в городе Норртелье. Районный суд города постановил заключить их под стражу на время расследования.
Отмечается, что Национальное оперативное управление полиции (Noa) располагала информацией о подготовке покушения еще до того, как украинцы прибыли в страну. В аэропорту за ними сразу была установлена слежка. Сообщается, что местная полиция рассматривает вариант их депортации на Украину.