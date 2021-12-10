Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин рассказал, что особой радости от подписания Беловежских соглашений он не почувствовал, хотя другие подписанты ликовали. Об этом 10 декабря он заявил в интервью «Телеграфу»

«Эта встреча могла состояться раньше или позже, но она все равно должна была состояться: слишком настойчивой была необходимость менять рутинное, то, что отжило, требовало замены, или радикального обновления… И [Борис] Ельцин, и [Геннадий] Бурбулис в своих мемуарах и выступлениях говорили, что были счастливы, когда осознали и оценили все, что произошло. Я, признаюсь, что подписывая Беловежские соглашения, особой радости не испытывал, хотя ностальгии о прошлом тоже нет», — отметил Фокин.

«Загогулина, понимаешь!». Как происходил заговор элит, разрушивший СССР © коллаж Украина.Ру

Ранее украинский политолог Вадим Карасев выразил мнение, что Украине нужно менять парадигму представления о том, что она только выиграла от распада СССР, так как ставка на поддержку Запада не оправдалась.