«Вчера одно учреждение в Закарпатской области, которое придумало себе процесс анонимной вакцинации, было исключено мной из перечня учреждений здравоохранения, которые вакцинируют от ковида. С сегодняшнего дня в это учреждение запрещено передавать вакцину. Дополнительно оно будет проверено лицензионной комиссией министерства», — заявил он.
Министр также отметил, что инициатором идеи анонимной вакцинации стал профессор Ужгородского национального университета и депутат Закарпатского областного совета от партии «Слуга народа» Федор Шандор. Пункт открылся незаконно. В кабинете с ноября успели привиться 1420 человек.
По словам Ляшко, люди, которые ранее получили поддельный сертификат, должны обратиться к семейному врачу или в пункт вакцинации. В случае подобных обращений медики должны вызвать полицию.
Украинские антипрививочники регулярно проводят у здания Рады митинги против вакцинации. Притом что в акциях обычно участвуют представители националистических организаций, власти Украины заявляют о «российском следе».