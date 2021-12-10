Кабинет анонимной вакцинации в частном медицинском центре в Ужгороде Закарпатской области анонимно прививал от коронавируса людей, которые ранее получили поддельный сертификат вакцинации. Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил на брифинге 10 декабря, который транслировали украинские телеканалы

«Вчера одно учреждение в Закарпатской области, которое придумало себе процесс анонимной вакцинации, было исключено мной из перечня учреждений здравоохранения, которые вакцинируют от ковида. С сегодняшнего дня в это учреждение запрещено передавать вакцину. Дополнительно оно будет проверено лицензионной комиссией министерства», — заявил он.

«Врет, как школьник»: Тищенко попался на фейковом свидетельстве о вакцинации © Facebook, Николай Тищенко Федор Шандор. Пункт открылся незаконно. В кабинете с ноября успели привиться 1420 человек.

По словам Ляшко, люди, которые ранее получили поддельный сертификат, должны обратиться к семейному врачу или в пункт вакцинации. В случае подобных обращений медики должны вызвать полицию.

Украинские антипрививочники регулярно проводят у здания Рады митинги против вакцинации. Притом что в акциях обычно участвуют представители националистических организаций, власти Украины заявляют о «российском следе».