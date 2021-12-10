«Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировке "нормандского формата" и работе ТКГ. Согласовали общие дальнейшие шаги. Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей», — заявил Зеленский.
Также президент выразил своему французскому коллеге благодарность за положительную оценку текущих украинских реформ.
Первого декабря во время своего ежегодного послания к Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ведения прямых переговоров между Украиной и Россией относительно прекращения войны в Донбассе. По его словам, западные партнеры Украины полностью признают и поддерживают его позицию.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для Украины приоритетен не формат переговоров по Донбассу, а достигнутый результат.