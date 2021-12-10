Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и обсудил ряд тем, в том числе, вопрос диверсификации источников энергоносителей. Об этом 10 декабря Зеленский написал в Twitter

Зеленский созрел: после переговоров с Байденом президент Украины хочет поговорить с Путиным © РИА Новости, president.gov.ua

Также президент выразил своему французскому коллеге благодарность за положительную оценку текущих украинских реформ.

Первого декабря во время своего ежегодного послания к Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ведения прямых переговоров между Украиной и Россией относительно прекращения войны в Донбассе. По его словам, западные партнеры Украины полностью признают и поддерживают его позицию.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для Украины приоритетен не формат переговоров по Донбассу, а достигнутый результат.