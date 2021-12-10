Провокации, подобные той, что Украина провела с кораблем ВМС вблизи Керченского пролива, могут привести к серьезным последствиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 декабря, передает Интерфакс

«Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которые могут проистекать от таких провокационных действий», — сказал пресс-секретарь президента.

Корабль ВМС Украины движется к Керченскому проливу © Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Перейти в фотобанк Владимир Путин.

Накануне, 9 декабря, во время переговоров президентов США и Украины корабль «Донбасс» ВМС Украины приблизился к входу в Керченский пролив. При этом судно не выполняло требования изменить курс.

Позднее корабль взял обратный курс. Пограничная служба ФСБ РФ расценила действия экипажа как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.

Подобный инцидент с судами ВМС Украины произошел в ноябре 2018 года. Три корабля нарушили границу России, опасно маневрировали и направлялись из Черного моря к Керченскому проливу. Экипажи судов задержали, моряков передали Украине в сентябре 2019 года, а корабли – еще через два месяца.