«Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которые могут проистекать от таких провокационных действий», — сказал пресс-секретарь президента.
Песков подчеркнул, что такие провокации могут привести к очень и очень серьезным последствиям. Он напомнил, что это то, о чем неоднократно предупреждал Владимир Путин.
Накануне, 9 декабря, во время переговоров президентов США и Украины корабль «Донбасс» ВМС Украины приблизился к входу в Керченский пролив. При этом судно не выполняло требования изменить курс.
Позднее корабль взял обратный курс. Пограничная служба ФСБ РФ расценила действия экипажа как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.
Подобный инцидент с судами ВМС Украины произошел в ноябре 2018 года. Три корабля нарушили границу России, опасно маневрировали и направлялись из Черного моря к Керченскому проливу. Экипажи судов задержали, моряков передали Украине в сентябре 2019 года, а корабли – еще через два месяца.