Во время зарождения Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) к нему была готова примкнуть Украина. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал 10 декабря на заседании Высшего совета интеграционного объединения, передает Sputnik

Владимир Путин напомнил, что инициатором евразийского экономического объединения был первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.



«Договорились, что таким приоритетом и для Казахстана, и для России будет создание интеграционного объединения, о котором мы говорили раньше и к которому готовы были присоединиться и Беларусь, и, кстати говоря, Украина тогда», — сказал президент РФ.

«Мы хотим не уступок, а нормальных отношений»: в Совфеде оценили предложение Киева © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Президент РФ высоко оценил взаимодействие государств в рамках ЕАЭС в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса и волатильность на глобальных рынках.

В 1994 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил проект евразийского союза государств с целью экономической и гуманитарной интеграции. В начале 2000-х ряд государств постсоветского пространства объединились в Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс), позднее был сформирован Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Украина в 2002—2014 годах имела в ЕврАзЭс статус государства-наблюдателя.