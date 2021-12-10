Владимир Путин напомнил, что инициатором евразийского экономического объединения был первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
«Договорились, что таким приоритетом и для Казахстана, и для России будет создание интеграционного объединения, о котором мы говорили раньше и к которому готовы были присоединиться и Беларусь, и, кстати говоря, Украина тогда», — сказал президент РФ.
Он отметил, что «с Украиной не получилось», несмотря на то что тогдашнее руководство Украины высказывало такие намерения.
Президент РФ высоко оценил взаимодействие государств в рамках ЕАЭС в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса и волатильность на глобальных рынках.
В 1994 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил проект евразийского союза государств с целью экономической и гуманитарной интеграции. В начале 2000-х ряд государств постсоветского пространства объединились в Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс), позднее был сформирован Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
Украина в 2002—2014 годах имела в ЕврАзЭс статус государства-наблюдателя.