«5 декабря на сайте так называемого "Миротворца" появилась моя фамилия. Мне было заброшено обвинение в том, что я будто бы пособник террористов. Участвовал в актах гуманитарной агрессии против Украины. Это довольно серьезные обвинения в мой скромный адрес. Сразу заявляю, что все это полное безумие и хорошо спланированная провокация против меня», — заявил Мамай.
Он выразил предположение, что у его политических оппонентов нет законных оснований, чтобы ему противостоять. Поэтому «они отчаянно прибегают ко лжи и всякого рода обливания грязью, чтобы раскалить политическую обстановку в Полтаве».
По его словам, каждая подобная ложная информация несет угрозу информационной безопасности государства.
Четвертого декабря Мамай выступил в эфир оппозиционного телеканала «Наш» и прокомментировал военные действия на востоке страны. Он заявил, что Украина используется как плацдарм, и ему очень жаль, что «идет брат на брата». Украинские националисты внесли личные данные мэра с отметкой о «распространении кремлевской пропаганды и участии в актах общественной агрессии».