Мэр Полтавы Александр Мамай, которого внесли на украинский сайт «Миротворец» из-за его слов о том, что на войне в Донбассе «брат идет на брата» заявил, что не имеет никаких связей с ДНР и ЛНР. Соответствующий пост он опубликовал 10 декабря у себя в Facebook

«5 декабря на сайте так называемого "Миротворца" появилась моя фамилия. Мне было заброшено обвинение в том, что я будто бы пособник террористов. Участвовал в актах гуманитарной агрессии против Украины. Это довольно серьезные обвинения в мой скромный адрес. Сразу заявляю, что все это полное безумие и хорошо спланированная провокация против меня», — заявил Мамай.

Украина против «Миротворца». Почему Киберполиция проиграет скандальному сайту © Facebook, Myrotvorets News

По его словам, каждая подобная ложная информация несет угрозу информационной безопасности государства.

Четвертого декабря Мамай выступил в эфир оппозиционного телеканала «Наш» и прокомментировал военные действия на востоке страны. Он заявил, что Украина используется как плацдарм, и ему очень жаль, что «идет брат на брата». Украинские националисты внесли личные данные мэра с отметкой о «распространении кремлевской пропаганды и участии в актах общественной агрессии».