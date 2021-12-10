Партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко показала снижение рейтинга по сравнению с прежними опросами на фоне президентской «Слуги народа», «Разумной политики» Дмитрия Разумкова и «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который 10 декабря обнародовала социологическая группа «Рейтинг» на своем сайте

72% украинцев назвали Россию враждебной Украине страной - опрос © Открытые источники

За партию «Слуга народа» проголосовали бы 18% респондентов, за «Европейскую солидарность» — 13,7%, «Батькивщину» и партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» — по 11,4%, «Разумную политику» — 7,5%, «Украинскую стратегию Гройсмана» — 6,2%, «Силу и честь» — 6%, и партию Евгения Мураева «Наши» — 5,2%. Остальные партии не преодолели бы проходной барьер.

Опрос проводился с 6-8 декабря среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.