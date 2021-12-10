Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко увидел в словах футболиста украинского клуба «Минай» Евгения Селезнева угрозы спортивному журналисту Андрею Сенькиву. Свое возмущение он выразил 10 декабря у себя в Telegram-канале

«Футболист не просто позволял себе оскорбительные изречения в сторону журналиста, но и угрожал ему физическим насилием. Эти действия содержат признак уголовных правонарушений, предусмотренных статьями уголовного кодекса», — написал депутат.

Кроме того, Гончаренко заявил, что обратился к главе Национальной полиции Игорю Клименко с просьбой обратить внимание на этот случай.

Сенькив сообщил в Facebook, что подал заявление на Селезнева в полицию.

Украинский футболист Селезнев оскандалился из-за нашивки с бандеровским приветствием © Евгений Селезнев/Инстаграм Андрей Сенькив в эфире одного из шоу заявил, что Селезнев имеет проблемы с дисциплиной и злоупотребляет алкоголем. Кроме того он заявил, что футболист неконтролируемый, хамит тренеру и портит обстановку в команде.

Позднее Селезнев извинился за эмоции и в матерной форме обвинил журналиста в заказе против его клуба. Пресс-служба «Миная» отметила, что аудиозаписи, которые обнародовали СМИ, были сделаны не в рабочее время игрока.