Президент Украины Владимир Зеленский присвоил украинскому композитору Игорю Покладу звание героя страны. Соответствующий указ, датированный 9 декабря, появился на официальном сайте главы государства

«Это вы своим друзьям смс шлите»: жена именитого украинского композитора возмутилась наглостью Зеленского © Facebook, Светлана Поклад Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Награждение они предложили приурочить к юбилею артиста: 10 декабря Покладу исполняется 80 лет.

В этой истории есть еще одна интересная деталь: накануне супруге композитора Светлане Поклад позвонили из Офиса президента и заявили, что направили поздравление с днем рождения от президента артисту в Viber. Кстати, распечатать его посоветовали самостоятельно.

Женщина рассказала об этом в сети, возмутившись неуважительному отношению Зеленского. Правда мнения украинцев разделились, одни поддержали супругу Поклада, другие обвинили ее в хайпе.

После этого президент решил присвоить артисту звание героя, а Светлана удалила свой пост из сети и написала новый.

«Наверное, правы те, кто советует прекратить всю эту ерунду. Я убираю все — посты, критику, негатив, дурные комментарии и прочее! Все и все поняли. Оставляю только ваши поздравления и позитив! Огромное спасибо всем, кто не прошел мимо. Как будет, так будет. Я всю жизнь стояла горой за мужа. Так будет всегда! И никакого хайпа тут не было и не будет! Тут любовь и уважение к невероятному человеку и творцу», — написала женщина.

За свою жизнь композитор Игорь Поклад написал более 150 песен, в том числе «Дикі гуси», «Пісня про матір», «Моя Україна».