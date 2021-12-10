С соответствующей просьбой к украинскому лидеру обратились сразу три в прошлом президента страны — Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Награждение они предложили приурочить к юбилею артиста: 10 декабря Покладу исполняется 80 лет.
В этой истории есть еще одна интересная деталь: накануне супруге композитора Светлане Поклад позвонили из Офиса президента и заявили, что направили поздравление с днем рождения от президента артисту в Viber. Кстати, распечатать его посоветовали самостоятельно.
Женщина рассказала об этом в сети, возмутившись неуважительному отношению Зеленского. Правда мнения украинцев разделились, одни поддержали супругу Поклада, другие обвинили ее в хайпе.
После этого президент решил присвоить артисту звание героя, а Светлана удалила свой пост из сети и написала новый.
«Наверное, правы те, кто советует прекратить всю эту ерунду. Я убираю все — посты, критику, негатив, дурные комментарии и прочее! Все и все поняли. Оставляю только ваши поздравления и позитив! Огромное спасибо всем, кто не прошел мимо. Как будет, так будет. Я всю жизнь стояла горой за мужа. Так будет всегда! И никакого хайпа тут не было и не будет! Тут любовь и уважение к невероятному человеку и творцу», — написала женщина.
За свою жизнь композитор Игорь Поклад написал более 150 песен, в том числе «Дикі гуси», «Пісня про матір», «Моя Україна».