Опрос проводился 6-8 декабря 2021 года.
«Большинство опрошенных (72%) считают Россию враждебной страной, только 12% — союзной. За прямые переговоры с Россией (как безальтернативное решение) выступают 56%, 41% — против», — говорится в сообщении.
Участники опроса также назвали Белоруссию враждебной по отношению к Украине. Отмечается, что за год число считающих так украинцев выросло с 22 до 48% — более чем вдвое.
Кроме того, согласно итогам опроса, за два года увеличилось число сторонников идеи введения виз с Российской Федерацией: сегодня поддерживают эту идею 52%, против — 44%.
Союзниками Украины опрошенные назвали Канаду, Литву, Польшу и Великобританию, а также США и Турцию.
Всего были опрошены 2,5 тыс. респондентов методом телефонного интервью.