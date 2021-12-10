Согласно декабрьскому соцопросу «Рейтинга», большинство украинцев считают Россию и Белоруссию враждебными Украине государствами. Результаты опубликовали на сайте «Рейтинга» 10 декабря

Опрос проводился 6-8 декабря 2021 года.

«Большинство опрошенных (72%) считают Россию враждебной страной, только 12% — союзной. За прямые переговоры с Россией (как безальтернативное решение) выступают 56%, 41% — против», — говорится в сообщении.

Опрос показал, что в Раду прошла бы пока не существующая партия Разумкова © CC0, Pixabay

Кроме того, согласно итогам опроса, за два года увеличилось число сторонников идеи введения виз с Российской Федерацией: сегодня поддерживают эту идею 52%, против — 44%.

Союзниками Украины опрошенные назвали Канаду, Литву, Польшу и Великобританию, а также США и Турцию.

Всего были опрошены 2,5 тыс. респондентов методом телефонного интервью.