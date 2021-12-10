Премьера седьмого сезона украинского сериала «Сваты» состоится на телеканале «1+1» 20 декабря, сообщили в Instagram телеканала 9 декабря

«Уже 20 декабря в 20:45 долгожданная премьера нового сезона любимого сериала "Сваты"! Не пропустите на телеканале 1 + 1!» — сообщили в аккаунте съемочной группы. Звезда «Сватов» озвучила решение о продолжении съемок сериала © Звезды "Сватов"/Инстаграм

«Урааааа», «Вау, думала, не дождусь», «Очень ждала. Люблю!!!», «Наконец-то», «Класс!», «Ваууу, ну супер, хоть что-то хорошее в этом году», — обрадовались поклонники сериала.

«Ага. И снова перенесут?», «Так говорили 8 марта», «Никто не переносил, не верьте слухам», «На 1+1 всегда было «СКОРО», там всех этих дат не было!» — также выразили опасения фанаты.

Ранее премьеру финального сезона «Сватов» не раз переносили. Зрители не хотят прощаться с любимыми героями, поэтому режиссер Андрей Яковлев обещал подумать о возможности продолжения истории. Он сказал, что все будет зависеть от рейтингов новых серий, которые в декабре все-таки должны выйти на экраны.

Примечательно, что сериал будет транслироваться на Украине на русском языке. Такое решение было принято, несмотря на закон о государственном языке, который обязывает дублировать кинопродукцию на украинский.