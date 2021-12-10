Наступающий Новый год украинский артист Андрей Данилко встретит в Арабских Эмиратах, там он выступит на закрытом мероприятии. Организатор праздника рассказал о гонораре и райдере певца. Об этом 9 декабря написал Starhit

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Одним из таких — исключительных — будет Big Art Festival в отеле Raffles The Palm в Дубае, где Данилко выйдет на сцену 1 января 2022 года сразу после боя курантов.

«Договариваться, честно признаюсь, пришлось ровно за полтора года до этой даты. Считаю, это мое личное мнение, на Новый год лучше, чем Верка Сердючка, артиста придумать невозможно. Мы работаем не первый раз и всегда остается приятное послевкусие от сотрудничества, так как все четко и качественно. Гости — мега довольны. Стоит Андрею со своим большим коллективом, огромным оркестром из более чем 22 человек выйти на сцену, людей с танцпола не забрать», — рассказал организатор фестиваля Максим Берин.

И это несмотря на то, что Данилко, правда это по слухам, в последнее время сильно сдал. Об ухудшении в состоянии здоровья артиста активно пишут многие СМИ.

«Я в его медкарту не заглядывал, но никаких сложностей по причине здоровья у нас никогда не возникало. Жалоб от артиста не слышал. Сейчас Данилко в прекрасном настроении, в прекрасном состоянии духа, много работает и с нетерпением ждет приезда к нам на Big Art Festival», — уточнил Берин.

Стоимость выступления Сердючки он оценил как «Очень дорого!», но конкретной суммы не назвал. А вот райдер Данилко организатор фестиваля счел очень скромным.

«Давно заметил, чем выше уровень артиста, тем он адекватнее и профессиональнее. Никаких заморочек, у Андрея все стандартно, соответствует имиджу. Понятно, что это перелет бизнес-классом и пятизвездочный топ-отель — номера повышенной комфортности. Кроме того, мы предложили Данилко и оставляем его потом на несколько дней отдохнуть в Дубае — он с радостью согласился», — сказал Берин.

Примерные суммы стоимости концерта Сердючки как раз опубликовал Starhit. По данным издания, часовое выступление с главными хитами обходится заказчикам примерно в 12 миллионов рублей (примерно 4, 4 миллиона гривен).

При этом гости фестиваля в Дубае заплатят примерно по 2-3 тысячи евро (165-250 тысяч рублей) за билет. В эти деньги входят также блюда высокой кухни и еще одно выступление — «Иванушек International».