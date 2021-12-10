Украинская провокация у Керченского пролива должна стать предметом экстренного рассмотрения в СБ ООН. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, передает РИА Новости 10 декабря

«Военные провокации в Чёрном море, системно осуществляемые Украиной против России, должны стать предметом экстренного рассмотрения Совета Безопасности ООН, поскольку стремительно приближают мир к разворачиванию горячего конфликта в самом центре Европы», — заявила сенатор.

«Хитрый» план Зеленского. Почему к Керченскому мосту послали старый «Донбасс» © commons.wikimedia.org, George Chernilevsky

В четверг, 9 декабря, стало известно, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины, находящийся в акватории Азовского моря, приблизился к Керченскому проливу на 18 морских миль. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ, эти действия создали угрозу безопасности мореплавания. Позже в ведомстве сообщили, что судно легло на обратный курс.

В ФСБ действия украинского корабля расценили как провокацию. В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинский корабль находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования.