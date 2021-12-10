Статья начинается с утверждений о том, что российские войска якобы продолжают концентрироваться вдоль границы с Украиной. Возросшая напряжённость напоминает о непростой истории взаимоотношений между двумя странами, указывает автор.
Борьба украинцев за свободу частично является результатом истории России, утверждается в материале.
«Сильное украинское движение за независимость прокатилось по региону после начала русской революции 1917 года. Позднее в том же году была объявлена суверенная украинская республика. После Второй мировой войны Украина стала частью Советского Союза до его окончательного распада в 1991 году, после чего страна получила полную независимость», — говорится в статье.
Как известно, Украинская Советская Социалистическая Республика была провозглашена 10 марта 1919 года. Она стала одним из государств — основателей СССР, а с 1922 года стала союзной республикой в его составе.
В последнее время американские СМИ и официальные лица заявляют о том, что Российская Федерация якобы готовит вторжение на Украину.
Со своей стороны, в Москве отвечают, что РФ никому не угрожала и не угрожает.
Первого декабря официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что развязанная «на уровне истерики» кампания в западных СМИ о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, призвана оправдать усиление военного присутствия НАТО в этой стране.