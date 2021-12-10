Украина стала частью Советского Союза после Второй мировой войны. Такую информацию сообщил своим читателям 9 декабря американский журнал Newsweek в статье, озаглавленной «Почему Россия так решительна с аннексией независимой Украины?»

Статья начинается с утверждений о том, что российские войска якобы продолжают концентрироваться вдоль границы с Украиной. Возросшая напряжённость напоминает о непростой истории взаимоотношений между двумя странами, указывает автор.

Борьба украинцев за свободу частично является результатом истории России, утверждается в материале.

«Сильное украинское движение за независимость прокатилось по региону после начала русской революции 1917 года. Позднее в том же году была объявлена ​​суверенная украинская республика. После Второй мировой войны Украина стала частью Советского Союза до его окончательного распада в 1991 году, после чего страна получила полную независимость», — говорится в статье.

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В последнее время американские СМИ и официальные лица заявляют о том, что Российская Федерация якобы готовит вторжение на Украину.

Со своей стороны, в Москве отвечают, что РФ никому не угрожала и не угрожает.

Первого декабря официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что развязанная «на уровне истерики» кампания в западных СМИ о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, призвана оправдать усиление военного присутствия НАТО в этой стране.