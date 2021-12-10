На днях в эфире телеканала «Украина» знаменитости поделились своими новогодними историями, связанными с праздничными выступлениями и корпоративами

«Я помню, когда мы выступали вместе с Алексеем (Потапом — ред.), участвовали в невероятном количестве новогодних шоу, где вместо шампанского пили лимонад. Только представьте, начиналось это где-то в сентябре, а заканчивалось в декабре. И действительно, мы пили очень много лимонада, ведь столько алкоголя употребить просто невозможно — умерли бы от алкоголизма», — вспомнила украинская певица Настя Каменских.

«Грамотный правитель»: азербайджанский экстрасенс дал прогноз на отношения Киева и Москвы в 2022 году © Facebook, UkrBall Ирина Федишин, взявшаяся однажды за неподъемное количество выступлений на одну единицу времени.

«Самым курьезным могу назвать тот Новый год, когда я дала 8 корпоративов за ночь! Последний был в 5-6 утра — как раз в это время я приехала в ресторан, где меня ждали невероятно веселые гости. Я еле дышала в том зале», — вспомнила звезда.

Другая украинская артистка Алина Гросу призналась, что давно взяла за правило не употреблять спиртное на выступлениях, даже если речь идет о новогодней ночи, но однажды сделала исключение.

«В новогоднюю ночь ты должен появиться везде. Пожалуй, все истории так или иначе связаны с выпивкой. Однажды я решила все же выпить бокал шампанского, когда пробивали последние секунды года, и вышла на сцену. Через несколько минут поняла, что мне так плохо. Помню, очень переживала, что будет "Вова, Вова, ты мой бе"», — рассказала Гросу.