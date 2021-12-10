По словам Ермака, Зеленский может встретиться с президентом Макроном и с новым канцлером Германии в Брюсселе на следующей неделе.
«Я думаю, что мы будем продолжать работать над тем, чтобы был проведен саммит лидеров нормандского формата», — сказал Ермак.
Глава ОП подчеркнул, что США выразили намерение «быть активным игроком в этом процессе».
Кроме того, замглавы Офиса президента Андрей Сибига добавил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее в МИД РФ допустили участие США в «нормандском формате».
Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости продолжать переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе в нормандском формате.
Переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе, начавшегося в 2014 году, ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.