«Степан — лучшее, что может случиться в рекламной кампании любого бренда», «Да, но Степан не резиновый», «Был бы у меня такой кот…. я б не работала никогда», «Как можно быть таким сладким», «Мой бы очень обрадовался, любит грызть кроксы», «На все четыре лапки подобрали комплект», «это он метить взял?» — отреагировали подписчики.
Украинский кот Степан прославился в конце июня 2021 года благодаря необычному выражению морды. Усатый часто выглядит недовольным, хозяева животного решили использовать эту «фишку» и усадили Степу за стол, имитировав «скучную вечеринку».
Мировую известность животному принес пост американской певицы Бритни Спирс, которая в конце ноября написала, что если фанаты ее потеряют, то искать надо будет с этим пушистым парнем.
За несколько дней после этой публикации на Степу подписалось еще около 150 тысяч человек, а компании начали предлагать рекламу. В частности, ранее домашний любимец уже продемонстрировал сумочку от Valentino.