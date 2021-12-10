Украинский кот-блогер Степан прорекламировал резиновую обувь известной компании. Домашнее животное получило мировую известность благодаря «дружбе» с американской певицей Бритни Спирс, и теперь становится «мордой» самых разных брендов. Новая реклама появилась на странице хвостатого в Instagrtam 9 декабря

«Степан — лучшее, что может случиться в рекламной кампании любого бренда», «Да, но Степан не резиновый», «Был бы у меня такой кот…. я б не работала никогда», «Как можно быть таким сладким», «Мой бы очень обрадовался, любит грызть кроксы», «На все четыре лапки подобрали комплект», «это он метить взял?» — отреагировали подписчики.

Звездный кот Микки из Житомира украл славу кота Степана © thecatinthepram/Instagram

Мировую известность животному принес пост американской певицы Бритни Спирс, которая в конце ноября написала, что если фанаты ее потеряют, то искать надо будет с этим пушистым парнем.

За несколько дней после этой публикации на Степу подписалось еще около 150 тысяч человек, а компании начали предлагать рекламу. В частности, ранее домашний любимец уже продемонстрировал сумочку от Valentino.