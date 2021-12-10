Президент Украины Владимир Зеленский променял спокойную жизнь артиста на ненависть украинцев и грядущий печальный конец политической карьеры, считает бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев. Таким мнением он накануне поделился в эфире телеканала «НАШ»

По мнению Мураева, Зеленский совершил самую большую ошибку в своей жизни.

«Я не завидую Зеленскому <…> это был всеми любимый герой юмористических передач, буквально звезда, мог спокойно передвигаться по городам и государствам, везде встречал один позитив», — сказал экс-депутат.

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По данным соцопроса группы «Рейтинг», Зеленского поддерживают только 23% украинцев, 32% опрошенный ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за нынешнего президента. Отмечается, что в начале ноября рейтинг Зеленского достиг исторического минимума.