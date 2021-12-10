По мнению Мураева, Зеленский совершил самую большую ошибку в своей жизни.
«Я не завидую Зеленскому <…> это был всеми любимый герой юмористических передач, буквально звезда, мог спокойно передвигаться по городам и государствам, везде встречал один позитив», — сказал экс-депутат.
Он отметил, что большая часть населения не поддерживает президента и его политический курс и даже ненавидят, и, принимая в расчет текущие убытки Украины, Зеленского ждет печальный конец.
По данным соцопроса группы «Рейтинг», Зеленского поддерживают только 23% украинцев, 32% опрошенный ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за нынешнего президента. Отмечается, что в начале ноября рейтинг Зеленского достиг исторического минимума.