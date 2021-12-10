При аллергии на медикаменты делать прививку от коронавируса необходимо, однако нужно соблюдать предосторожности, сказал украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в эфире телеканала «Украина 24» 9 декабря

Националисты обвиняют антипрививочников в «российском следе», но сами против вакцинации

«Представьте, есть у человека аллергия на медицинские препараты. И вот такой человек заболевает коронавирусной инфекцией, попадает в больницу, тогда речь идет не об одном препарате, а о куче лекарств, которые он будет получать. Так не разумнее ли использовать один препарат — то есть вакцину, чтобы потом избежать десятка медикаментов», — сказал Комаровский.

Комаровский подчеркнул, что при аллергии на лекарственные препараты человеку нужно уточнить у медиков, которые будут делать прививку, есть ли у них средства от анафилактического шока.

Он пояснил, что могут понадобиться адреналин и дексаметазон для оказания помощи при острой аллергической реакции, отеке Квинке и т. д.

Украинские антипрививочники регулярно проводят у здания Рады митинги против вакцинации. Притом что в акциях обычно участвуют представители националистических организаций, власти Украины заявляют о «российском следе».