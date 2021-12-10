За октябрь США отправили на Украину 30 комплексов Javelin и 180 ракет, представитель Вооруженных сил США подполковник Антон Семелрот 9 декабря, передает riafan

Как отметил представитель Пентагона, Украина получила комплексы и ракеты Javelin в конце октября, в рамках пакета военной помощи, согласованного на переговорах в сентябре. Резников ушел от ответа о применении «Джавелинов» в Донбассе © Алексей Резников/Фейсбук

«Пакет на 60 миллионов долларов, о котором было объявлено 1 сентября, включал 30 командно-пусковых установок Javelin и 180 ракет. Javelin были доставлены на Украину 23 октября», — пояснил Семелрот.

В ноябре Минобороны Украины заявило о применении в Донбассе комплекса Javelin.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получил от США подтверждение очередного пакета военной помощи. Он заверил, что Киев заинтересован не в наступательном вооружении, а в защитном, в частности для обеспечения кибербезопасности.