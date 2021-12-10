Ясновидящий утверждает, что к концу лета-2022 все мировые кризисы, в том числе отношения России и Украины усугубятся. Такой прогноз Алекперов объяснил особенным положением Урана и Марса, которые они займут летом.
Однако к концу следующего года, считает ясновидящий, между Киевом и Москвой потеплеет, причем до такой степени, что даже будет заключен ряд соглашений, касающихся дальнейшего совместного развития.
Вполне вероятно, считает Алекперов, причиной тому послужат глобальные катаклизмы, справиться с которыми у двух стран получится только сообща.
Также ясновидящий предсказывает, что к началу 2023 года народ Украины свергнет ныне действующего президента Владимира Зеленского и выберет нового «грамотного правителя». Именно в этот период, утверждает азербайджанский экстрасенс, отношения России и Украины удастся полностью восстановить.