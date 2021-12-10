Азербайджанский экстрасенс Хаял Алекперов, ставший известным после участия в программе «Битва экстрасенсов», сам является уроженцем Украины, поэтому его прогнозы нередко касаются этой страны. На этот раз он предсказал отношения России и Украины в 2022 году. Его слова 10 декабря приводит Vesiskitim.Ru

Земфира проиграла суд Гришковцу, обозвавшему ее наркоманкой © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Однако к концу следующего года, считает ясновидящий, между Киевом и Москвой потеплеет, причем до такой степени, что даже будет заключен ряд соглашений, касающихся дальнейшего совместного развития.

Вполне вероятно, считает Алекперов, причиной тому послужат глобальные катаклизмы, справиться с которыми у двух стран получится только сообща.

Также ясновидящий предсказывает, что к началу 2023 года народ Украины свергнет ныне действующего президента Владимира Зеленского и выберет нового «грамотного правителя». Именно в этот период, утверждает азербайджанский экстрасенс, отношения России и Украины удастся полностью восстановить.