США и Запад прекрасно понимают, что Россия может дать адекватный ответ в случае нападения, и что впервые истории Россия обгоняет Запад по разным видам вооружения, в том числе по атомным и по носителям. Об этом рассказал политолог и депутат Госдумы Олег Матвейчев в интервью изданию Украина.ру

Олег Матвейчев: С кем и как будет воевать Россия © РИА Новости, Владимир Трефилов Джо Байден заявил, что США не будут в одностороннем порядке применять силу против РФ в связи с ситуацией на Украине. Госдепартамент США также сообщил киевским властям, что присоединиться к НАТО в ближайшие десять лет им вряд ли удастся.

Эксперт отметил, что США подходят к своему закату, и все, кто говорит, что «они еще напечатают долларов», не понимают, что есть определенные ограничения, что долларовую инфляцию до определенных границ можно делать, а дальше — нельзя.

«Так вот, находясь в агонии, Америка и англосаксы в целом пытаются действовать точно так же, как они действовали всегда. Были палочки-выручалочки, которые их выручали во всех такого рода исторических ситуациях», — указал Матвейчев.

В этой связи, добавил собеседник издания, США попытаются втянуть Россию либо во внутреннюю смуту, либо в большую войну с крупными европейскими державами, как уже втягивали Россию в войну с Наполеоном или Германией.

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