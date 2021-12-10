Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США не будут в одностороннем порядке применять силу против РФ в связи с ситуацией на Украине. Госдепартамент США также сообщил киевским властям, что присоединиться к НАТО в ближайшие десять лет им вряд ли удастся.
Эксперт отметил, что США подходят к своему закату, и все, кто говорит, что «они еще напечатают долларов», не понимают, что есть определенные ограничения, что долларовую инфляцию до определенных границ можно делать, а дальше — нельзя.
«Так вот, находясь в агонии, Америка и англосаксы в целом пытаются действовать точно так же, как они действовали всегда. Были палочки-выручалочки, которые их выручали во всех такого рода исторических ситуациях», — указал Матвейчев.
В этой связи, добавил собеседник издания, США попытаются втянуть Россию либо во внутреннюю смуту, либо в большую войну с крупными европейскими державами, как уже втягивали Россию в войну с Наполеоном или Германией.
Полностью интервью можно прочитать здесь.