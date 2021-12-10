Останкинский суд Москвы отклонил иск о защите чести и достоинства певицы Земфиры, поданный ею к писателю и драматургу Евгению Гришковцу. Об этом на днях написал Starhit

Соседов честно ответил о романе с украинским певцом © IPnews

«Когда человек позволяет себе все, когда решает вопрос «я могу сделать все», я могу вытащить из себя все что угодно, все без исключения: все мои наркотические кошмары и весь свой наркотический эгоизм — и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь. Она наркоманка, и это наркоманские песни», — сказал тогда Гришковец.

В иске Земфира указала, что слова писателя негативно сказались не только на ее репутации, но и привели к личностным конфликтам с родными и друзьями.

«Моральный вред выразился в причиненных физических и нравственных страданиях, необходимости оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми. В результате Рамазанова З.Т. стала страдать бессонницей, появились нервные срывы», — было указано в исковом заявлении, где также выдвигалось требование удалить видеозапись с высказыванием писателя.

В июне Гришковец публично извинился перед Земфирой, заявив, что ее иск стал для него неприятной неожиданностью.

К слову, в интервью, которое драматург давал в мае, он комментировал новый альбом исполнительницы «Бордерлайн», вышедший спустя 8 лет творческой паузы. Общественность восприняла пластинку неоднозначно: фанаты Земфиры радовались ее возвращению на сцену, а противники упрекали в чрезмерной мрачности и депрессивности.

Кстати, одна из песен нового альбома называется «Крым».