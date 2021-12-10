Ранее в СМИ появились сообщения о том, что представители администрации Джо Байдена якобы будут давить на Украину, чтобы та выполнила политическую часть Минских соглашений, которая предусматривает предоставление особого статуса Донбасса.
По словам Псаки, эти сообщения не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что Байден в очередной раз выразил «поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия будет настаивать на необходимости заставить Киев выполнять свои обязательства в рамках минского комплекса мер.
Один из пунктов Минских соглашений — предоставление республикам Донбасса широкой автономии, закрепленной в конституции.