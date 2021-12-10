В Белом доме опровергли заявления о том, что США якобы надавят на Украину, чтобы Киев предоставил республикам Донбасса автономию. Об этом 10 декабря сообщает «Украинская правда»

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что представители администрации Джо Байдена якобы будут давить на Украину, чтобы та выполнила политическую часть Минских соглашений, которая предусматривает предоставление особого статуса Донбасса.

Специальный режим для Донбасса на 10 лет. Что и зачем придумали на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия будет настаивать на необходимости заставить Киев выполнять свои обязательства в рамках минского комплекса мер.

Один из пунктов Минских соглашений — предоставление республикам Донбасса широкой автономии, закрепленной в конституции.