Российский музыкальный критик и журналист Сергей Соседов, не скрывающий своей нетрадиционной ориентации, в эфире программы «Алена, блин!» ответил на вопрос, какие именно отношения его связывали с украинским певцом Петром Дмитриченко. Выпуск вышел на YouTube-канале Super 9 декабря

«Ну возникла такая симпатия. Он человек довольно светский, очень мягкий, очень приятный человек, несомненно. Да, у нас возникла симпатия. Ну там не было таких уж близких отношений. Петя Дмитриченко — прекрасный певец, артист. Ну там не было такого уж… Ну там, может быть, был какой-то легкий роман. Но сказать, чтобы был бурный роман…» — ответил Соседов.

На еще один прямой вопрос о близких интимных отношениях Соседов сказал: «Ну, я бы назвал это флиртом», намекнув на то, что Дмитриченко — бисексуал, у которого сейчас уже есть жена и дочь.

Сергей Соседов стал знаменит в середине 90-ых, когда появился среди других журналистов в программе «Акулы пера» на телеканале ТВ-6. Его манера задавать вопросы и критиковать звезд настолько понравилась зрителям и продюсерам, что Соседова стали приглашать и в другие проекты.

В частности, он был одним из четырех судей украинской версии шоу «Х-фактор» на СТБ. Туда в качестве участника приходил и Дмитриченко. В начале 2010-ых им приписывали роман, однако артисты молчали на этот счет.

Сейчас певец состоит в отношениях с продюсером Мариной Коваль, и у пары действительно есть дочь.