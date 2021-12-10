Немецкая партия «Союз 90/Зеленые» продолжит выступать против газопровода «Северный поток-2» и постарается учинить России «проблемы», связанные с ним. Об этом на днях заявил немецкий политолог Александр Рар, передает газета «Взгляд»

Эксперт считает, что члены партии планируют переложить ответственность за решение по газопроводу на руководство Евросоюза.

«Они (партия "Союз 90/Зеленые". — ред.) не говорят, что остановят его, но они хотят передать решение по нему в руки Брюсселя. А там, как мы знаем, есть разные точки зрения. Так что снова будет борьба», — отметил Рар.

«Северный поток — 2»: новых санкций США не будет, а канцлеры ФРГ считают газопровод соответствующим интересам Германии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Анналена Бербок и министр обороны Кристина Ламбрехт.

Рар отметил, что «Зеленые», возможно, продолжат «чинить проблемы» России в направлении «Северного потока-2», однако новый канцлер ФРГ Олаф Шольц настроен на конструктив и разрядку.

«Северный поток — 2» — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре.

Ранее Федеральное сетевого агентство по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам приостановило процесс сертификации компании «Nord Stream 2 AG» в качестве оператора российского газопровода «Северный поток-2». Компании необходимо создать в Германии филиал, который будет управлять немецким участком трубы.