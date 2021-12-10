Украина решилась на провокацию в Азовском море, чувствуя прикрытие со стороны США, считает политолог Виктор Бурлаков. Об этом он заявил в комментарии РЕН ТВ, опубликованном 10 декабря

По словам эксперта, приближение корабля «Донбасс» к Керченскому проливу с одной стороны — провокация, с другой — желание «прощупать» российских пограничников.

«Во-первых, это, конечно же, явное усложнение отношений между Россией и Украиной в последнее время, когда Украина обвиняла Россию или строила догадки о возможном вооруженном конфликте между странами. Очевидно, что подогревалось это из Вашингтона. Совсем недавно прошли переговоры между президентами России и США. И этот инцидент очень хорошо укладывается в логику данных событий», — сказал Бурлаков.

«Хохотали: "Дави его!"». Планирует ли Украина повторить Керченскую провокацию © Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Перейти в фотобанк

«Украинский корабль подошел к границам России — рассматривать это в качестве угрозы, по меньшей мере, смешно. Я не удивлюсь, что "Донбасс" — единственный плавающий корабль на украинском флоте, и он был избран хотя бы для того, чтобы пройти это расстояние до границы с Россией. А, во-вторых, возможно, что название тоже сыграло определенную роль» — отметил политолог.

Бурлаков также призвал Россию готовиться к новым провокациям с украинской стороны.

В четверг, 9 декабря, стало известно, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины, находящийся в акватории Азовского моря, приблизился к Керченскому проливу на 18 морских миль. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ, эти действия создали угрозу безопасности мореплавания. Позже в ведомстве сообщили, что судно легло на обратный курс.

В ФСБ действия украинского корабля расценили как провокацию. В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинский корабль находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования.