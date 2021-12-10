Киев просит своих партнеров обменяться разведданными, а также информацией о поставках систем противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Lenta.ru со ссылкой на британскую газету The Telegraph

«Он заявил, что Украина обращается к партнерам для обмена разведданными высокого уровня, а также поставок систем ПВО и противоракетных систем — в этих областях, по его словам, Россия имеет ключевое преимущество», — говорится в публикации.

Лев перед прыжком. Почему Лондону выгодно «российское вторжение» © AFP, Raigo PAJULA

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны, в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.