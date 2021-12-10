«Я думаю, маневр украинского корабля «Донбасс» с приближением к границам России — пробный маневр, с целью проверки реакции, обороноспособности, оценки ментальных способностей, и проверки военного и политического ответа от России», — заявил Беннет.
По мнению эксперта, Киев совершил этот маневр сознательно, и на судне, скорее всего, было очень мало людей на случай, если реакция России действительно последует.
Беннет также отметил, что такими действиями НАТО приглашает Россию на переговоры, ведя своего рода «двойной фронт». По его мнению, таким образом против РФ ведется политическая, дипломатическая и милитаристская война.
«Так, части НАТО, США, [премьер-министр] Борис Джонсон в Британии, пытаются обеспечить дипломатические переговоры с Россией, создать платформу для их заявлений, требований, предупреждений, угроз в адрес России из-за каких-то надуманных, выдуманных или сфабрикованных дел вроде России, которая вторгнется в Украину. А корабль — лишь предлог», — считает Беннет.
Эксперт считает, что России следует любым способом защищать свою неприкосновенности, но при этом не реагировать чересчур сильно на подобные действия.
Беннет посоветовал России решить эту ситуацию с юмором: сказать, что украинский корабль «потерялся», а российский флот отправит ему на помощь несколько кораблей, чтобы «убедиться», что «Донбасс» сможет вернуться в родные воды. Так, уверен он, Россия покажет, что Запад и НАТО не заслуживают ее внимания и не рассматриваются как угроза.
В четверг, 9 декабря, стало известно, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины, находящийся в акватории Азовского моря, приблизился к Керченскому проливу на 18 морских миль. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ, эти действия создали угрозу безопасности мореплавания. Позже в ведомстве сообщили, что судно легло на обратный курс.
В ФСБ действия украинского корабля расценили как провокацию. В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинский корабль находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования.