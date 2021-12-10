Киев направил корабль «Донбасс» к Керченскому проливу чтобы проверить реакцию России, считает политолог, бывший сотрудник американских спецслужб Скотт Беннет. Об этом 10 ноября сообщают «Известия»

«Я думаю, маневр украинского корабля «Донбасс» с приближением к границам России — пробный маневр, с целью проверки реакции, обороноспособности, оценки ментальных способностей, и проверки военного и политического ответа от России», — заявил Беннет.

По мнению эксперта, Киев совершил этот маневр сознательно, и на судне, скорее всего, было очень мало людей на случай, если реакция России действительно последует.

«Хохотали: "Дави его!"». Планирует ли Украина повторить Керченскую провокацию © Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Перейти в фотобанк

«Так, части НАТО, США, [премьер-министр] Борис Джонсон в Британии, пытаются обеспечить дипломатические переговоры с Россией, создать платформу для их заявлений, требований, предупреждений, угроз в адрес России из-за каких-то надуманных, выдуманных или сфабрикованных дел вроде России, которая вторгнется в Украину. А корабль — лишь предлог», — считает Беннет.

Эксперт считает, что России следует любым способом защищать свою неприкосновенности, но при этом не реагировать чересчур сильно на подобные действия.

Беннет посоветовал России решить эту ситуацию с юмором: сказать, что украинский корабль «потерялся», а российский флот отправит ему на помощь несколько кораблей, чтобы «убедиться», что «Донбасс» сможет вернуться в родные воды. Так, уверен он, Россия покажет, что Запад и НАТО не заслуживают ее внимания и не рассматриваются как угроза.

В четверг, 9 декабря, стало известно, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины, находящийся в акватории Азовского моря, приблизился к Керченскому проливу на 18 морских миль. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ, эти действия создали угрозу безопасности мореплавания. Позже в ведомстве сообщили, что судно легло на обратный курс.

В ФСБ действия украинского корабля расценили как провокацию. В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинский корабль находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования.