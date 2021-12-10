Страны Восточной Европы раскритиковали предложение президента США Джо Байдена начать диалог России и НАТО по поводу ситуации на Украине. Об этом 10 декабря сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Bloomberg

«Украина в сфере влияния России». Кто рекомендовал Киеву забыть о членстве в НАТО и сменить курс © коллаж Украина.Ру

«Там требуют немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден», — рассказал источник.

Отмечается, что «восточный фланг» НАТО обеспокоен тем, к каким уступкам могут привести переговоры с Россией с точки зрения политических гарантий и ограничения свободы альянса.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил начать предметные переговоры о достижении юридических гарантий нерасширения НАТО на восток. По его словам, Москва намерена добиваться «надежных и долгосрочных гарантий безопасности» и в переговорах с США и их союзниками будет «настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые продвижения НАТО на восток».