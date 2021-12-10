Американское издание со ссылкой на неназванного дипломата сообщает, что такое предложение поступило руководителям нескольких стран-участниц Североатлантического альянса. По словам собеседника, «правительство одного из государств пришло в ярость» от позиции Вашингтона.
«Там требуют немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден», — рассказал источник.
Отмечается, что «восточный фланг» НАТО обеспокоен тем, к каким уступкам могут привести переговоры с Россией с точки зрения политических гарантий и ограничения свободы альянса.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил начать предметные переговоры о достижении юридических гарантий нерасширения НАТО на восток. По его словам, Москва намерена добиваться «надежных и долгосрочных гарантий безопасности» и в переговорах с США и их союзниками будет «настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые продвижения НАТО на восток».