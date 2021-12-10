На территории Казахстана действуют две биолаборатории, контролируемые США. Эти объекты несут реальную угрозу безопасности региона, убеждён глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

По сути западные биолаборатории давно превратились в военные базы США, которые только на бумаге значатся за Минздравом Казахстана, рассказал эксперт.

«Эти объекты были построены на деньги США и сейчас продолжают работать на американские и немецкие деньги, причем на именно деньги департамента обороны и Бундесвера. В них в качестве научных сотрудников работают представители Вооруженных сил США, Германии и Великобритании. Фактический контроль над ними осуществляют американские офицеры», — сказал Мендкович. «Поезда дружбы»: почему Казахстан не пойдет по пути Украины. Пока

Казахстан тем самым грубо нарушает обязательства в рамках ШОС и ОДКБ, которые запрещают размещать военные объекты третьих стран, отметил эксперт.

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