Несмотря на то, что общество Казахстана становится более казахским по крови, русскоязычных казахов меньше не становится. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович

Насчёт будущего русского языка в Казахстане существует две точки зрения: с одной стороны, это международный язык, и заменить его будет трудно, с другой, общество становится более казахским. Эксперт отметил, что второй фактор не влияет на распространение русского в стране.

«Общество становится более казахским по крови, но русский язык все равно сохраняет лидирующие позиции. Если сравнить показатели свободного владения русским языком и его использования сейчас и 10 лет назад, то мы не найдем больших изменений», — сказал Мендкович

Более того, численность русскоязычных классов в школах растет быстрее, чем казахских, несмотря на то, что прирост населения происходит в основном за счет казахской молодежи, отметил эксперт. Эксперт описал, что должно произойти, чтобы Казахстан превратился во вторую Украину © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Таким образом, казахи следуют заветам знаменитого национального поэта Абая, который завещал народу давать своим детям русскоязычное образование.

Полностью интервью можно прочитать здесь.