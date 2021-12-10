Экономика Польши стала еще более дотационной, особенно, после того, как им не удалась авантюра по снабжению Европы за счет американского СПГ в обход «Северного потока — 2». Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Александр Артамонов: на тактику «клещей» от США в Черном море Россия ответит «встречным маневрами» © vk.com, Александр Артамонов Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.

Предполагалось, что будет обязательное освоение территории Белоруссии под этот проект, отметил эксперт.

«Поляки строили глубоководный порт для газовозов из Штатов для снабжения всей Европы газом через польский терминал, и в том числе при помощи нитки, которая должна была проходить по территории Белоруссии. То есть план по свержению Лукашенко и превращения Белоруссии в натовскую страну был планом минобороны США. Им это не удалось, и слава богу», — констатировал Артамонов.

Попытка Польши переложить этот конфликт с себя на Лукашенко и даже на Россию — это манипулирование общественным сознанием, но, судя по публикациям в той же западной прессе, эта попытка не прошла, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.