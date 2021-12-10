Законопроект носит заведомо провокационный характер и внесён на рассмотрение группой депутатов-националистов во главе с Бериком Абдыгалиулы, подчеркнул эксперт.
«Берик Абдыгалиулы, известный как член комиссии по реабилитации репрессированных, к которым он причислял бандитов советских времен, которые, по его собственным словам, «не являются преступниками, а просто убивали красных»…Этот зоологический националист связан с США, и, к сожалению, его инициативы в парламенте активно поддерживаются определенной политической группировкой», — сказал Мендкович.
В числе антирусских мер эта политическая группа лоббировала попытки полностью перевести школы на казахский язык, и оперирует она ещё до времён транзита власти от Нурсултана Назарбаева нынешнему президенту, заключил эксперт.
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