Ранее депутаты мажилиса (нижняя палата парламента) Казахстана согласились с изменениями в проект законодательных поправок, которыми закрепляется необходимость использования казахского языка в рекламе и вывесках. Это прокомментировал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью Украина.ру

Если законопроект будет отклонен, это будет означать, что власти осознали проблему растущей ксенофобии в стране, если же он будет принят, Казахстану грозят неприятности, считает эксперт.

«Если власть и дальше будет потворствовать экстремистам и неонацистам, речь может идти об угрозе самой власти…На текущий момент большинство населения Казахстана остается русскоязычным, включая этнических казахов, которые, как показывают последние исследования, более свободно говорят по-русски, чем по-казахски. Более того, попытка заигрывать с националистическим дискурсом на последних парламентских выборах уже привела к резкому падению правящей партии», — сказал Мендкович. Казахстан избавляется от русского языка в сфере услуг © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

Ситуация может развиваться вплоть до выхода из под контроля, уверен эксперт. Значительная часть людей может осознать, что она окажется под угрозой апартеида и начнет сопротивляться, заключил Мендкович.

Полностью интервью можно прочитать здесь.