Критическая точка в истории современной России наступила в 1996 году после президентских выборов. Если бы первого президента Бориса Ельцина не спасли врачи, страна погрузилась бы в хаос. Об этом в интервью Украина.ру рассказал израильский политик, бывший глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми

Выборы 1996 года были подтасованы, уверен эксперт, а сразу после них Ельцин оказался при смерти.

«Если бы его тогда не спасли, было бы самое страшное: неожиданно нет руководителя государства, вся эта бандитская свора олигархов и бандитов, связанных один с другим, должна была решить, кто между ними будет паханом. Тогда Россия была бы действительно в опасности. И, как ни парадоксально, и врачи, и те олигархи, которые спасали Ельцина для себя — они спасли Россию», — сказал Кедми.

Выбор преемника Ельцина — Владимира Путина — был совершенно случайным: во главе страны хотели поставить кого-то, кем можно было бы легко управлять, заявил Кедми. Однако, к счастью, это предположение оказалось ошибочным. Никто не хотел защищать. Как распался СССР © РИА Новости, Сергей Субботин / Перейти в фотобанк

«А уже дальше… То, — вероятно, Бог сжалился над Россией, — что тот, кто сменил Ельцина, это был Путин — это и спасло Россию. Хотя сам выбор был совершенно случайный…У Путина не было политической силы, но он умел командовать. И, впервые за многие годы, к власти пришёл человек с государственным мышлением».

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