Азаров предложил обратить внимание на то, в какой атмосфере проходил референдум о независимости Украины.
«Был националистический психоз, который несколько месяцев усиленно разыгрывался, и основными лозунгами были тогда — это то, что Украина богатейшая республика Советского Союза, и её все обкрадывают, обирают, на ней всё держится, что Россия забирает и мясо, и молоко, и всё абсолютно забирает…», — рассказал эксперт.
Этой пропаганде были подвержены и образованные люди, которые со всей серьёзностью верили в то, что Украина содержит Россию, несмотря на факт, что экономика УССР была дотационной.
Полностью интервью можно прочитать здесь.