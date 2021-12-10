Националистический психоз, захлестнувший Украину перед распадом СССР, привёл к катастрофическим последствиям для страны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал бывший глава украинского правительства Николай Азаров

Азаров предложил обратить внимание на то, в какой атмосфере проходил референдум о независимости Украины.

«Был националистический психоз, который несколько месяцев усиленно разыгрывался, и основными лозунгами были тогда — это то, что Украина богатейшая республика Советского Союза, и её все обкрадывают, обирают, на ней всё держится, что Россия забирает и мясо, и молоко, и всё абсолютно забирает…», — рассказал эксперт. «Мне промыли мозги»: Стариков сделал шокирующее признание о распаде СССР © Скриншот из видео Украина.ру

Этой пропаганде были подвержены и образованные люди, которые со всей серьёзностью верили в то, что Украина содержит Россию, несмотря на факт, что экономика УССР была дотационной.

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