Элиты СССР были недостойны той страны, которой они управляли, считает израильский политик, бывший глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

После смерти Сталина к власти в СССР пришла череда людей, не обладающих государственным мышлением. Апогеем позора и бездарности Кедми называет назначение Константина Черненко, и, впоследствии, Михаила Горбачёва на высший государственный пост.

«Горбачев… Единственное его преимущество по сравнению с другими — он был моложе. Но оказалось — холостоватый, пустой. Не умеющий работать. Трепло. Безответственный. Он стал во главе страны», — сказал Кедми. «Молчать от стыда и позора». Яков Кедми о том, кто должен судить Януковича © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Когда раз за разом система выдвигает никчёмных людей во власть, она терпит крах, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.