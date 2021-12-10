После смерти Сталина к власти в СССР пришла череда людей, не обладающих государственным мышлением. Апогеем позора и бездарности Кедми называет назначение Константина Черненко, и, впоследствии, Михаила Горбачёва на высший государственный пост.
«Горбачев… Единственное его преимущество по сравнению с другими — он был моложе. Но оказалось — холостоватый, пустой. Не умеющий работать. Трепло. Безответственный. Он стал во главе страны», — сказал Кедми.
Когда раз за разом система выдвигает никчёмных людей во власть, она терпит крах, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.